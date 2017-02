In Indien hat jetzt eine Politikerin eine Idee, das etwas zu begrenzen. Sie will, dass Paare, die umgerechnet mehr als 7000 Euro für ihre Hochzeit ausgeben, zehn Prozent davon in einen Sozialfonds abgeben müssen. Das Geld aus diesem Topf solle dann an Menschen ausgezahlt werden, die sich eine Hochzeit nicht leisten könnten.

Die Politikerin will daraus ein Gesetz machen. Da soll dann auch drin stehen, dass zu den Hochzeiten nur eine begrenzte Zahl von Gästen kommen darf und dass es nicht unendlich viel zu essen gibt. Die Politikerin sagte, in einem Land, in dem Millionen Menschen nicht genug zu essen hätten, dürfe kein Essen verschwendet werden.

Wie die Hochzeiten überwacht werden sollen, blieb unklar. Eine Sprecherin der Politikerin sagte, die Polizei oder die Behörden könnten das Gesetz durchsetzen.

Indische Hochzeiten sind eine große, intensive, lang und teure Angelegenheit. Oft wird mehrere Tage lang gefeiert, mit hunderten - manchmal sogar tausenden - Gästen. Viele Eltern fangen mit dem Sparen schon Jahre vorher an. Reiche Familien organisieren gern möglichst extravagante Hochzeiten, als Statussymbol.