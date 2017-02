Die Anleitung geht so: Nehmt zwei Kartons, einen mit Löchern und einen ohne. Dann steckt ein Kätzchen in jede Kiste und macht sie zu. Nach einer Weile öffnet ihr die Kisten wieder - was seht ihr? Das Kätzchen in dem Karton ohne Belüftung ist tot.

Das Buch wird in hunderten Privatschulen in Indien benutzt. Tierschützer sagen, dass es inzwischen in einigen Schulen eingezogen wurde. Außerdem habe der Verlag versprochen, das Experiment in der nächsten Ausgabe wegzulassen.

Über die Inhalte von indischen Schulbüchern wird häufiger diskutiert. In einem stand zum Beispiel, dass bei hässlichen oder behinderten Frauen die Mitgift-Forderung der Familie des Bräutigams bei der Hochzeit steigt. In einem anderen wurde behauptet, dass Japan während des Zweiten Weltkriegs Atombomen auf die USA abgeworfen hat.