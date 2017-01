Sexuelle Übergriffe in der Silvesternacht in Bangalore werden in Indien gerade zum Politikum.

Für weitere Empörung sorgt jetzt ein indischer Regierungsvertreter mit einem Kommentar. Der Innenminister des Bundesstaates Karnataka sagte dem Sender The Times Now, die Übergriffe seien bedauerlich. Aber es hätten sich junge Leute zusammengefunden, die wie westliche Menschen gedacht hätten und so gekleidet gewesen sein, dann passierten solche Dinge einfach.

Andere Regierungsvertreter kritisierten die Aussage als unverantwortlich. In einer zivilisierten Gesellschaft sei die Sicherheit von Frauen ein "Muss". Die Leiterin der Nationalen Frauenkommission forderte den Innenminister zum Rücktritt auf. Er erklärte später, er sei von dem Sender falsch zitiert worden.

In Indien gibt es immer wieder Angriffe auf Frauen. Vor vier Jahren starb eine Studentin in Neu Delhi an den Folgen einer Gruppenvergewaltigung. Der Fall ging um die Welt.