Erst diese Woche hatte Amazon schon Ärger wegen einer Fußmatte, auf der die indische Flagge aufgedruckt war. Die indische Regierung hatte Amazon aufgefordert, sie aus dem Sortiment zu nehmen und sich zu entschuldigen. Sie hatte damit gedroht, dass Amazon-Vertreter sonst keine Visa mehr für Indien bekommen würden. Amazon hatte die Fußmatte daraufhin aus dem Angebot genommen.

Auch die Badelatschen sind mittlerweile nicht mehr auf der Seite von Amazon zu finden.

Das indische Außenministerium hat am Wochenende mitgeteilt, dass der indische Botschafter in Washington den Auftrag erhalten habe, an Amazon heranzutreten. Wenn das Unternehmen unabhängigen Händlern eine Plattform biete, müssten die auch Rücksicht auf indische Befindlichkeiten und Gefühlen nehmen.