Das Netz machts möglich: Bären in einem indonesischen Zoo bekommen weltweite Aufmerksamkeit und damit eine Lobby.

Ein Video zeigt mehrere Malaien-Bären, abgemagert in einem Betongehege des privaten Tierparks Bandung in Westjava. Die Tiere wirken, als bettelten sie nach Essen, sie recken sich nach dem, was Besucher ihnen zuwerfen.

Eine Petition der indonesischen Tierschutzorganisation Scorpion hat schon tausende Unterzeichner gefunden. Viele fordern, dass der Zoo komplett zumacht.