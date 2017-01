Bundesjustizminister Heiko Maas will Gefährder auch ohne konkrete Straftat so lange wie möglich einsperren.

In der ARD sagte er, dass er die Vorraussetzungen verbessern will, um Gefährder die volle Zeit in Abschiebehaft zu nehmen. Das sind anderthalb Jahre. Danach sollen sie direkt zurück in ihre Herkunftsländer. Maas will sich morgen mit Innenminister Thomas de Maizière zusammensetzen und über die Folgen des Terroranschlags in Berlin kurz vor Weihnachten reden.