Im Prozess um die erste Attacke der Terrorgruppe IS in Deutschland ist ein Urteil gefallen.

Eine 16-jährige Schülerin muss für sechs Jahre in Jugendhaft. Sie hatte vor einem Jahr am Hauptbahnhof Hannover mit einem Messer auf einen Bundespolizisten eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt. Die Bundesanwaltschaft hatte die Strafe von sechs Jahren wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung sowie Unterstützung einer ausländischen Terrorgruppe gefordert. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Schülerin im Auftrag der IS-Terroristen gehandelt hat.

Sie hatte kurz vor der Tat versucht, über die Türkei nach Syrien zu reisen. Auch dabei soll sie schon von der Terrorgruppe unterstützt worden sein. Ihre Mutter holte sie allerdings zurück. Aber auch danach soll die Schülerin weiter mit IS-Leuten in Kontakt gestanden haben.