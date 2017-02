Ikea zensiert Katalog für strengreligiöse Juden

Streng-gläubige Juden in Israel finden die Abbildung von Frauen in Werbekatalogen unkeusch - deshalb bringt Ikea dort eine eigene Broschüre heraus.

Zu sehen sind zum Beispiel Jungen mit Kippa und Schläfenlocken sowie Väter, die vor der Bücherwand heilige Schriften studieren. Frauen gibt es dagegen keine in dem Katalog.

Mehr Bilder gibt es hier.

Ikea erklärte, die Werbung richte sich speziell an die Haredi in Israel. Sie sind ultra-orthodox und halten sich strikt an jüdische Gesetze. Die Haredi machen etwa zehn Prozent der israelischen Bevölkerung aus. Bei ihnen widmen sich die Männer dem religiösen Studium und die Frauen gehen arbeiten.

Der Katalog hat Ikea Kritik und Spott eingebracht. Im Internet machen sich viele Leute darüber lustig, dass auf den Familienbildern keine Frauen zu sehen sind. Ein Sprecher von Ikea erklärte, das Unternehmen sei sich bewusst, dass die Veröffentlichung nicht dem entspreche, wofür Ikea stehe.