Die Behörden in der Türkei haben offenbar Hinweise darauf, wer der Attentäter der Silvesternacht in Istanbul sein könnte.

Der türkische Außenminister nannte dazu allerdings keine Details. Der Verdächtige ist auch noch nicht gefasst, die Fahndung läuft nach Worten des Ministers noch.

Im Zusammenhang mit dem Anschlag von Istanbul hat die Polizei schon mehrere Leute festgenommen. Allerdings gab es bis jetzt offenbar noch keinen Durchbruch bei den Ermittlungen.

Der Attentäter hatte in der Silvesternacht in einen Club in Istanbul um sich geschossen und 39 Menschen getötet. Die Terrorgruppe IS hat die Tat für sich beansprucht.