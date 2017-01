Das Hotel wurde von einer schweren Lawine getroffen - ob die durch das Erdbeben ausgelöst wurde, ist noch nicht klar. Teile des Hotels sind eingestürzt. Italienische Medien berichten, dass es sieben Mitarbeiter hat, und außerdem gestern 22 Gäste registriert waren. Wieviele davon gestern im Hotel waren, ist noch unklar.

Zwei Gäste haben sich inzwischen per Mobiltelefon gemeldet. "Hilfe, wir sterben vor Kälte", heißt es laut der Nachrichtenagentur ANSA in einer SMS an die Notrufzentrale. Ein Mann, der sich aus dem Gebäude befreit hatte, berichtete ebenfalls per SMS, mehrere Wände seien eingestürzt. Einige Personen seien noch eingeschlossen.

Die Einsatzkräfte kommen wegen des Schnees nur schwer voran. Die Beben hatten gestern viele Häuser zum Einsturz gebracht. Sie trafen genau die Region, in der im vergangenen Sommer fast 300 Menschen ums Leben gekommen waren.