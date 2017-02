Das führt immer wieder zu Problemen - vor allem in den nördlichen Regionen, die noch nicht so touristisch sind wie die großen Städte. Deshalb wollen einige Provinzen die Touristen jetzt mit Comics über die regionalen Sitten und die regionale Küche aufklären. Das berichtet die japanische Times.

"Super spicy"

26 Bilder gibt es schon. Auf einem ist zum Beispiel ein Schwein in einer Schale abgebildet, um die Touristen darauf hinzuweisen, dass in dem Essen Schweinefleisch ist. Auf einem anderen Bild ist ein feuerspuckender Mann zu sehen: Je schärfer das Essen, desto größer ist die Flamme im Comic. Außerdem erklären die Zeichnungen Verhaltensweisen in Schwimmbädern oder ob es erlaubt ist, in einem Geschäft sein Handy aufzuladen.