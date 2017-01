Europa steht in den nächsten Tagen eine extreme Kältewelle bevor, und die könnte in Frankreich weitreichende Folgen haben. Denn viele Franzosen heizen mit Strom und die Atomkraftwerke des Landes schwächeln gerade: Unter anderem wegen fehlerhafter Bauteile sind im Moment so viele Atomkraftwerke gleichzeitig vom Netz wie seit zehn Jahren nicht mehr.