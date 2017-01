Archäologen haben in der Nähe von Vancouver in Kanada einen Garten ausgebuddelt, der mindestens 3800 Jahre alt ist. Das Land dort gehört seit langer Zeit amerikanischen Ureinwohnern. Deren Bauten waren früher zum Teil an Land, und zum Teil unter Wasser. Der entdeckte Wassergarten bestand aus einer Art lockerem Kopfsteinpflaster aus kleinen Steinen. Dazwischen fanden die Forscher mehrere tausend Wapato-Pflanzen - die sind so ähnlich wie Kartoffeln, wachsen aber unter Wasser. Der steinige Untergrund hinderte die Pflanzen daran, zu tief in den Boden zu wachsen. Das hätte die Ernte erschwert. Die stärkehaltigen Fasern der Wapato-Knollen waren damals eine wichtige Nahrungsquelle, vor allem im Winter.

Ausgegraben wurden sie vermutlich mit den vielen Holzwerkzeugen, die ebenfalls gefunden wurden. Der Unterwassergarten ist der älteste bisher entdeckte Garten in Nordwestamerika.