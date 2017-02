Lucia Caram hatte in einer Talkshow in Katalonien indirekt angezweifelt, dass die Gottesmutter Maria tatsächlich Jungfrau ist. Die Nonne redete über die Liebe und darüber, dass Maria und Josef vermutlich ein ganz normales Liebespaar waren - und deswegen wohl auch Sex hatten. Der Kirche warf sie vor, an erfundenen Normen festzuhalten, ohne dabei zum wahren Kern der Botschaft zu gelangen.

Die Äußerungen lösten in Spanien Empörung aus. Caram bekommt Morddrohungen. In einer Online-Petition wird ihre Suspendierung gefordert. Auch das zuständige Bistum schaltete sich ein und stellte klar: Maria ist Jungfrau, basta.

Sie fühlt sich missverstanden: Ihre Äußerungen über die Liebe seien böswillig interpretiert worden. Außerdem sei Sex nicht schmutzig, sondern ein Segen.

Lucia Caram ist keine einfache Nonne - sie ist in Spanien fast so etwas wie ein Medienstar. Seit 27 Jahren lebt die gebürtige Argentinierin in Katalonien. Immer wieder wird sie in Talkshows eingeladen, auch in Kochsendungen war sie schon zu Gast. Über ihren Twitter-Account folgen ihr über 184.000 Menschen. Dort beschreibt sie sich selbst als "ruhelos und beunruhigend".