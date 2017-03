Die Dresdner Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen ihn eingestellt. Die umstrittene Rede erfülle weder den Tatbestand der Volksverhetzung, noch habe Höcke das Andenken Verstorbener verunglimpft.

Höcke hatte Mitte Januar in Dresden von einem "Denkmal der Schande" gesprochen - offensichtlich meinte er damit das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Außerdem nannte er das Gedenken an die NS-Verbrechen wörtlich "dämliche Bewältigungspolitik". Diese Äußerungen hatten bundesweit für Empörung gesorgt, 91 Strafanzeigen gingen ein. Die Dresdner Staatsanwaltschaft sieht die Äußerungen aber vom Grundrecht auf Meinungsfreiheit gedeckt.