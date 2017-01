In Kenia wird ein Paar bejubelt, das eine Billighochzeit gefeiert hat.

Die beiden hatten ihre Hochzeit mehrfach verschoben, weil das Geld nicht reichte. Am Ende haben sie es doch geschafft zu heiraten, und zwar für genau einen Dollar. So viel haben die beiden Ringe gekostet.

Die Kosten für die Trauung und Verwaltung hat die Kirche übernommen. Blumen, Essen und besondere Kleidung gab es nicht, die beiden heirateten in Jeans und T-Shirt. Im Netz werden sie dafür gefeiert. Hochzeiten sind in den meisten Ländern eine teure Angelegenheit und viele finden den Gedanken gut, dass bei einer Hochzeit nur die Sache an sich zählt, nicht das Drumherum.