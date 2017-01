In der Arktis ist es dieses Weihnachten ziemlich warm.

Laut dem norwegischen meteorologischen Institut herrschen am nördlichsten Punkt der Erde gerade mal 4 Grad minus. Das ist nicht viel kälter als in Deutschland, wo die Temperaturen in den letzten Tagen um den Gefrierpunkt schwankten.

Normalerweise ist es am Nordpol zu dieser Zeit um die minus 30 Grad kalt. Die Wissenschaftler des Instituts beobachten dort aber gerade ungewöhnlich warme Luftmassen, die im Zusammenhang mit dem Klimawandel ihnen zufolge inzwischen häufiger auftreten.

Auch das Eis in der Arktis ist in diesem Jahr so dünn wie nie zuvor. Das belegen Messungen des US-Schnee und Eis-Datenzentrums.

Direkt am Nordpol existiert zwar keine meteorologische Station. Aber das norwegische Institut verfügt nördlich der Insel Spitzbergen über eine Mess-Boje im Eismeer. Von diesen Daten lässt sich die Temperatur am Nordpol relativ verlässlich ableiten.