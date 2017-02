Das ist ja schon jetzt so, dass man merkt: Nicht in jedem Skigebiet gibt's in den Wintermonaten garantiert Schnee.

Wissenschaftler aus Davos in der Schweiz sagen vorher, dass es in den nächten Jahrzehnten in den Alpen definitiv weniger Schnee geben wird. Sie schreiben in einem Fachmagazin, dass vor allem Skigebiete unter 1500 Metern Höhe betroffen sind - und das sind die meisten. In gut 80 Jahren wird demnach in Skigebieten unter 1000 Metern fast gar kein Schnee mehr liegen, in Skigebieten auf etwa 1500 Metern gibt es drei Monate weniger Schnee als jetzt. Wer in Zukunft viel Schnee haben will, der muss rauf auf eine Höhe von 1700 bis 2000 Meter.

Die Forscher schreiben, wenn man richtig viel tun würde für den Klimaschutz und die Klimaerwärmung nicht stärker als zwei Grad Celsius ausfällt, dann könnte man die Skigebiete in den Schweizer Alpen einigermaßen retten. Ansonsten sei der Schnee weg und damit auch der Skitourismus.

Die Forscher haben Klimaszenarien für die Schweizer Alpen simuliert.