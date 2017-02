Während der großen Umzüge dürfen keine Lkw in der Innenstadt fahren. Das Verbot gilt für alle Laster ab 7,5 Tonnen - an Karnevalssonntag und Rosenmontag. Die Wagen, die bei den Umzügen mitfahren, sind von diesem Verbot natürlich ausgenommen.

Hintergrund sind die Anschläge von Berlin und Nizza im letzten Jahr. Beide Attentäter waren mit Lkw in Menschenmengen gerast. In Nizza starben mindestens 86 Menschen, in Berlin zwölf. Hunderte wurden bei den beiden Anschlägen verletzt.