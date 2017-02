Das 70-Millionen-Dollar-Projekt liegt auf Eis. Denn für die Brücke sollten zwölf Bäume gefällt werden. Auf einem wurde jetzt ein Nest gefunden, in dem das Ei eines Annakolibris liegt. Der kommt nur im Westen der USA vor und steht unter Schutz. Die Brücke kann deshalb erst dann gebaut werden, wenn das Kolibri-Küken geschlüpft ist und das Nest verlassen hat.

Auch in Deutschland durchkreuzen kleine Tiere immer wieder die Vorhaben großer Bauten. Zum Beispiel konnte der Juchtenkäfer durch seine Existenz einige Bäume bei Stuttgart 21 retten. In Dresden macht eine Fledermaus Autofahrern Ärger. Noch immer ist nicht sicher, ob sie dauerhaft die 180-Millionen Euro teure Waldschlösschenbrücke befahren dürfen, weil Fahrzeuge womöglich die Kleine Hufeisennase gefährden. Und: Eine Mischung aus Wurm und Fisch sorgte dafür, dass eine Startbahn am Flughafen Münster-Osnabrück kürzer ausfiel als geplant. Dort darf das gefährdete Bachneunauge weiter im Eltingmühlenbach leben.