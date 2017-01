2016 war gar kein so schlechtes Jahr - zumindest aus der Sicht von Konfliktforschern.

Denn zum ersten Mal seit einiger Zeit ist dieses Jahr kein neuer Konflikt ausgebrochen. Die Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung an der Uni Hamburg fasst zusammen: 32 Kriege und bewaffnete Konflikte wurden dieses Jahr weltweit fortgeführt. Das sind genauso viele wie 2015. Das bedeutet aber auch: Es wurden keine Kriege beendet. Besonders viele Todesopfer gab es in Syrien. Die Experten sehen aber auch Fortschritte, etwa beim Konflikt der Farc-Rebellen gegen die Armee in Kolumbien. Beide Seiten haben vor kurzem einen Friedensvertrag unterschrieben.

Bis ein Konflikt für die Experten an der Uni Hamburg als beendet gilt, müssen die Kämpfe seit mindestens einem Jahr eingestellt sein. Was ein Krieg und was ein Konflikt ist, definieren Forschergruppen jeweils anders. Das Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung zählt zum Beispiel weltweit 19 Kriege und mehr als 400 Konflikte, die mit Gewalt ausgetragen werden.