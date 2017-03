Bis Ende 2018 sind die rund 19.000 Opel-Beschäftigten vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt. Wie es danach weitergeht, war mit dem bisherigen Opel-Mutterkonzern GM aber nur vage verabredet. Peugeot Citroen wil sich nach Aussage eines Konzernsprechers an die bisherigen Vereinbarungen halten.

Für 1,3 Milliarden Euro werden jetzt Opel und der britische Ableger Vauxhall in den französischen Konzern eingegliedert. Peugeot Citroen verspricht sich von der Übernahme, zur europäischen Nummer zwei hinter Marktführer Volkswagen aufzusteigen.

“Wir freuen uns, #Opel / #Vauxhall willkommen zu heißen und das zweitgrößte Automobilunternehmen in Europa zu schaffen.“ - Carlos Tavares pic.twitter.com/IPn2SCAx1l

Die Bundesregierung und die drei Bundesländer mit Opel-Standorten sind zufrieden mit dem Übernahme-Deal. In einer gemeinsamen Erklärung heißt es, es sei gut, dass es Zusagen von Peugeot Citroen gebe, die bestehenden Verträge über Standorte, Beschäftigung und Investitionen zu erhalten. Positiv sei auch, dass Opel als eigenständige Marke fortgeführt werden solle. Der Opel-Betriebsrat will seine Zustimmung zum Verkauf der General Motors-Tochter an Peugeot von einem Zukunftsplan abhängig machen.