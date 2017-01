Wenn das Rote Kreuz Alarm schlägt, dann geht es oft um Krisen- und Kriegsgebiete, zum Beispiel in Syrien.

Jetzt warnt das britische Rote Kreuz vor einer humanitären Krise im eigenen Land. Wegen anhaltender Kürzungen habe der nationale Gesundheitsdienst NHS in diesem Winter große Probleme, die Versorgung der Patienten zu gewährleisten. In einem Krankenhaus in Worcestershire waren über die Feiertage zwei Menschen gestorben, die lange auf Liegen im Flur warten mussten.

Laut Rotem Kreuz gibt es in Großbritannien zu wenige Betten, zu wenige Pfleger und auch zu wenige Krankenwagen. Um die Krise zu lösen, hat die Hilfsorganisation nach eigenen Angaben Fahrzeuge für den Krankentransport angemietet und hilft, Patienten zu Hause zu versorgen, um Betten in den Krankenhäusern frei zu machen. Der Gesundheitsdienst NHS will die aktuelle Lage nicht "humanitäre Krise" nennen, spricht aber von einer angespannten Situation.