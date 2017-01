Nach 120.000 Spielen an 20 Tagen steht fest: Der beste Pokerspieler der Welt ist ein Algorithmus.

Das Programm mit dem Namen Libratus hat in einem Casino in den USA ein Turnier gegen vier der besten Spieler der Welt gewonnen. Am Ende hatte der Computer mehr als 1,7 Millionen Dollar erspielt, der beste menschliche Spieler war bei einem Stand von etwa -85.000 Dollar. Gespielt wurde eine Version von Texas Hold'em, bei der immer nur zwei Spieler gegeneinander antreten.

Der Sieg des Computer-Algorithmus gilt als Durchbruch bei der Entwicklung künstlicher Intelligenzen. Anders als beim Schach oder auch bei Go müssen Pokerspieler Entscheidungen treffen, ohne dass sie alle relevanten Informationen haben - sie kennen nur ihr eigenes Blatt. Bis jetzt waren Menschen in solchen Lagen besser darin, Risiken einzuschätzen und auch zu bluffen.

Entwickelt wurde Libratus von einem US-Informatik-Professor und dessen Studenten. In der Zukunft könnte die künstliche Intelligenz auch in anderen Bereichen arbeiten, wo trotz unvollständiger Informationen komplizierte Entscheidungen anstehen.