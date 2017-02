US-Präsident Donald Trump hat in einer Rede am Wochenende einen Zusammenhang zwischen Einwanderung und Terroranschlägen hergestellt - und dabei Schweden als Beispiel genannt.

Jetzt hat die schwedische Botschaft vom US-Außenministerium eine Erklärung gefordert. Trump hatte in einer Rede in Florida seine strikten Maßnahmen gegen Einwanderer verteidigt und Terrorgefahren hingewiesen. Wörtlich sagte er: "Seht was in Deutschland passiert ist, seht, was letzte Nacht in Schweden passiert ist!"

Der Verweis auf Schweden hatte im Netz schnell für Belustigung gesorgt. Unter dem Hashtag #lastnightinsweden, auf deutsch: letzte Nacht in Schweden, schrieben viele Nutzer, was alles in Schweden passiert sein könnte. Einen Terroranschlag hat es aber nicht gegeben. Die US-Regierung hat inzwischen mitgeteilt, Trump habe auf die allgemein gestiegene Kriminalitätsrate in Schweden hinweisen wollen.