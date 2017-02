Wissenschaftler vom Imperial College in London kommen zu dem Ergebnis, dass Kinder, die im Jahr 2030 in Industrieländern zur Welt kommen, mit hoher Wahrscheinlichkeit älter werden als 90 Jahre. Die Forscher haben Daten aus 35 Ländern ausgewertet, auch aus Deutschland. Dann haben sie errechnet, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Menschen dort 90 werden. Am ältesten werden die Frauen demnach in Zukunft in Südkorea, Frankreich und Japan - die Männer in Südkorea, Australien und der Schweiz.

Für Deutschland sieht das Ergebnis folgendermaßen aus: Bis 2030 steigt die Lebenserwartung bei Männern auf 82 Jahre und bei Frauen auf 86 Jahre. Das sind vier bzw. drei Jahre mehr als jetzt. Generell zeigt die Studie, dass es in Zukunft nicht mehr so große Unterschiede zwischen Männern und Frauen geben wird wie jetzt.