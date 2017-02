Die Produkte wurden einmal in Supermärkten in Ungarn gekauft und einmal in Supermärkten in Österreich. Die ungarische Lebensmittelbehörde ist in ihrem Test zu dem Ergebnis gekommen, dass die Produkte, die in Österreich verkauft werden, besser schmecken als die, die in Ungarn verkauft werden. Die Nutella sei cremiger, die Cola sei vollmundiger und mit teurerem Süßstoff hergestellt, der Kakao sei intensiver, in der Tütensuppe sei mehr Inhalt drin.

Die Behörde hat nach eigenen Angaben den Geschmack, die Zusammensetzung und die Verpackung untersucht. Jetzt sollen noch mehr Produkte miteinander verglichen werden. Die Lebensmittelbehörde kritisiert, dass internationale Lebenmittelhersteller unterschiedliche Qualität für West- und Osteuropa hätten. Ein Sprecher sagte, die Ungarn wollten fair behandelt werden. Einige Lebensmittelkonzerne haben sich schon zu den Vorwürfen geäußert. Nestlé teilte mit, überall auf hohe Qualität zu achten, ein Joghurt-Hersteller sagte, der Unterschied könne daran liegen, dass die Kundenwünsche je nach Land unterschiedlich seien.