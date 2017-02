Das Motto scheint jedenfalls die Partei der südkoreanischen, mittlerweile entmachteten Präsidentin Park Geun Hye zu befolgen, denn zum dritten Mal in fünf Jahren soll sie umbenannt werden. Die Partei heißt im Moment "Partei der Neuen Gesetze", und bis 2012 war sie noch als "Große Nationalpartei" bekannt. Ein Parteisprecher sagte heute, dass sie in Zukunft "Liberales Korea" heißen soll - und dass das mit dem Versprechen verbunden sei, "neu geboren zu werden". Die Partei will sich mit dem neuen Namen von Präsidentin Park Geun Hye distanzieren. Ihr wird Korruption vorgeworfen und sie wurde schon vorläufig von ihrem Amt suspendiert.

Gegen Parks ehemaligen Stabschef und die ehemalige Kulturministerin gibt es außerdem neue Vorwürfe: Sie sollen eine Liste mit fast 10.000 Namen von Musikern, Filmemachern und anderen Künstlern angelegt haben, die keine staatliche Förderung mehr bekommen sollten. Auf der Liste sollen diejenigen gestanden haben, die sich regierungskritisch geäußert hatten. Die Liste war geleakt worden. Mehrere hundert betroffene Künstler haben sich deshalb zusammengetan und Klage eingereicht.