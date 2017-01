Deutsche Diplomaten kritisieren ungewöhnlich scharf, wie in Libyen mit Flüchtlingen umgegangen wird.

Nach Informationen der Welt am Sonntag begehen Schlepper in ihren Lagern schwere Menschenrechtsverbrechen. Die Zeitung zitiert aus einem Bericht der deutschen Botschaft in Libyens Nachbarland Niger. Dort leben einige Flüchtlinge in offiziellen Aufnahmelagern, nachdem sie in Libyen als Flüchtlinge unterwegs waren. In dem Bericht der deutschen Diplomaten finden sich Aussagen dieser Flüchtlinge über die Lage in Libyen, außerdem authentische Handy-Fotos und Videos. Der Bericht heißt "Rückkehr aus der Hölle". Die Flüchtlinge berichten, unter welchen Bedingungen Schlepper Menschen gefangen halten. Folter, Vergewaltigungen und Exekutionen seien an der Tagesordnung für diejenigen, die kein Geld zahlen könnten. Flüchtlinge würden in der Wüste ausgesetzt und einmal die Woche gebe es Exekutionen, um Platz für Neuankömmlinge zu schaffen. Die deutsche Diplomaten sprechen demnach von KZ-ähnlichen Verhältnissen.

Verhältnisse schon länger bekannt Wie schlecht es Flüchtlingen in Libyen geht, ist schon länger bekannt. Menschenrechtsorganisationen und Helfer berichten schon lange von Folter und Ermordungen. Ungewöhnlich ist allerdings, dass Diplomaten dafür so drastische Worte finden. Die Diplomaten haben ihren Bericht laut der Welt am Sonntag an das Bundeskanzleramt, das Auswärtige Amt und mehrere andere Ministerien weitergegeben.

Die EU will eigentlich mit Libyen zusammenarbeiten

Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen Ende der Woche beraten, wie sie verhindern können, dass mehr Flüchtlinge aus Nordafrika nach Europa kommen. Dafür will die EU eigentlich auch mit Libyen zusammenarbeiten. Boote von Schleppern sollen vor der libyschen Küste gestoppt und zurück geschickt werden. Wenn allerdings die Zustände für Flüchtlinge so gravierend schlecht sind, wie in dem diplomatischen Bericht beschrieben, wäre dieses Zurückschicken allerdings zumindest aus moralischer Sicht problematisch. Die Fraktionschefin der Grünen im EU-Parlament, Ska Keller, warnt davor, einen Flüchtlingspakt mit Libyen zu schließen.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière ist für Flüchtlingslager in anderen Ländern in Nordafrika, zum Beispiel in Ägypten, Algerien oder Tunesien. Er sagte der Welt am Sonntag, man müsse das grausame Geschäft der Schlepper beenden. Mehr zum Thema: