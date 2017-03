Das hat ein Gericht in Rio de Janeiro entschieden - und eine Frist von einem Monat gesetzt. In dem Urteil heißt es, das Komitee habe das Stadion und die angrenzende Halle nicht so zurückgegeben, wie es sie neun Monate zuvor übernommen habe. Der Sprecher des Komitees hat erklärt, dass bis Ende des Monats alles erledigt werde.

Geklagt hatte das Bundesland Rio de Janeiro. Allerdings gibt es offenbar unterschiedliche Auffassungen darüber, was repariert werden muss. Das Komitee spricht nur von kaputten Lampen und einem neuen Anstrich. Die Liste der Betreibergesellschaft ist etwas länger. Da geht es um Schäden am Dach, rausgerissene Sitzschalen und kaputten Rasen. Der Erstligaverein SC Flamengo hat zwischenzeitlich Platz und Tribünen notdürftig wieder instandgesetzt. Die Betreibergesellschaft hat weitere Klagen angekündigt.