Es geht um die sogenannten Trottellummen. Die Vögel sehen aus wie schmale Pinguine. Vor einem Jahr waren Zehntausende von ihnen verhungert und tot an pazifischen Stränden von Kalifornien bis Alaska angespült worden. Die Nachrichtenagentur AP berichtet, dass nach Erkenntnissen des geologischen Dienstes der USA ungewöhnlich hohe Meerestemperaturen zu dem Massensterben geführt haben. Ab 2014 war die Temperatur an der Wasseroberfläche bis zu 2,5 Grad Celsius wärmer als normalerweise - mit dem Resultat, dass es deutlich weniger kleine Fische gab, zum Beispiel Kapelane und junge Seelachse. Die aber sind die Hauptnahrungsquelle der Trottellummen. Die Vögel schwimmen und tauchen bis in fast 200 Meter Tiefe, um ihre Beute zu fangen.