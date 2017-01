Kanadierin überlebt sechs Tage ohne Lunge

Es ist ein medizinisches Novum.

Eine Frau in Kanada hat sechs Tage ohne Lunge überlebt. Die Ärzte hatten ihr beide Lungenflügel entfernt, weil sie stark entzündet waren. Mit spezieller Technik, unter anderem einer Herz-Lungen-Maschine, wurde die Patientin dann so lange am Leben erhalten, bis eine Spenderlunge transplantiert werden konnte. Nach Angaben des Krankenhauses in Toronto hat es so etwas vorher noch nie gegeben.

Passiert ist das schon letzten April. Die Ärzte haben aber erst jetzt der Presse darüber berichtet. Der Chefchirurg sagte, "die Patientin wäre vor unseren Augen gestorben." Die Operation sei die einzige Chance gewesen. Seitdem habe sich ihr Zustand immer weiter verbessert.