Wer schon immer gern ein flämisches Ölgemälde, eine chinesische Tuschezeichnung oder ähnliche Kunst als Bildschirm-Hintergrund hatte, dürfte sich über diese Nachricht freuen.

Das New Yorker Met-Museum stellt mehr als 375.000 digitalisierte Kunstwerke mit "Creative Commons Zero"-Lizenz zur Verfügung - heißt konkret: Ob man selber Künstler ist oder Designer, Lehrer oder Student, Profi oder Amateur - jeder darf die Bilder herunterladen, frei nutzen und alles mit ihnen machen, was man will.