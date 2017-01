In Metropolis zeigt Regisseur Fritz Lang eine zweigeteilte Gesellschaft der fernen Zukunft (dargestellt wird das Jahr 2026). Die Unterschicht wird gehalten wie Sklaven und muss riesige Maschinen bedienen, um die Stadt Metropolis mit Strom zu versorgen, während die reiche Oberschicht das Leben genießt. Doch der Sohn des Stadtoberen verliebt sich in eine Frau aus der Unterstadt. Er wechselt die Seiten und beide führen einen Aufstand der Unterschicht zum Erfolg.

Die Fernsehproduktionsfirma UCP will aus dem deutschen Stummfilm-Klassiker Metropolis eine Serie machen. Nach Angaben des Hollywood Reporter soll auch Sam Esmail daran mitarbeiten, der Schöpfer der Hacker-Serie Mr. Robot. In welcher Funktion, darüber wird noch verhandelt. Gesendet werden soll die Serie in zwei bis drei Jahren.

Wichtiger Teil der Filmgeschichte

Metropolis war einer der teuersten Filme seiner Zeit und der erste Science-Fiction-Film in Spielfilmlänge. Der Dreh war sehr aufwändig: Viele tricktechnische Mittel kamen zum Einsatz, die Schauspieler mussten körperliche anstrengende Szenen unzählige Male wiederholen. Metropolis wurde im Jahr 1927 zum ersten Mal gezeigt. Weil er nicht gut anlief, wurde er gekürzt. Diese weggeschnittenen Szenen konnten später dank einer alten in Argentinien gefundenen Kopie des Originals wieder so gut wie möglich rekonstruiert werden. Dieser restaurierte Film ist Weltdokumentenerbe der Unesco. Er hatte 2010 Premiere und lief 2011 in den Kinos.