Tausende Mexikaner haben an der Grenze zwischen den USA und Mexiko eine menschliche Mauer errichtet.

Damit wollten sie gegen die tatsächliche Mauer protestieren, die US-Präsident Donald Trump bauen will. Bei der Protestaktion haben Politiker, vor allem aber viele Schüler mitgemacht. Die Menschenkette war insgesamt etwa anderthalb Kilometer lang.

Trump hatte angekündigt, an der Grenze zu Mexiko eine Mauer errichten zu lassen, um Drogenschmuggel und illegale Einwanderung zu stoppen.

Das Megaprojekt an der 3200 Kilometer langen Grenze dürfte nach Schätzungen rund 20 Milliarden US-Dollar kosten. Trump will, dass Mexiko für das Bauwerk zahlt - was Mexiko aber ablehnt.