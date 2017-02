Trotzdem spricht sich die US-Kommunikationsbehörde FCC dafür aus, dass alle Mobiltelefone auch UKW empfangen können. Der Grund: UKW eignet sich gut als Frühwarnsystem bei Unwettern, Erdbeben oder anderen Katastrophen. Ein UKW-Radio funktioniert nämlich auch dann, wenn die Mobilfunknetze überlastet sind. Außerdem haben UKW-Signale eine höhere Reichweite als der Mobilfunk. In Krisensituationen könnten die Nutzer also ihre Informationen über UKW beziehen, wenn über den Mobilfunk nichts mehr geht.

Das Problem: Die meisten Telefone haben einen UKW-Empfänger - nur ist der in den meisten Fällen abgeschaltet. FCC-Chef Ajit Pai hat deshalb die Hersteller bei einem Symposium in Washington D.C. aufgerufen, die UKW-Radios in den Handys zu aktivieren. Pai verwies neben dem Sicherheits-Aspekt auch auf einen positiven Nebeneffekt: Den darbenden US-amerikanischen Radiostationen könnten mehr Mobiltelefone mit aktiviertem UKW-Sender neue Hörer bringen. In Norwegen würde das allerdings nichts nützen: Dort ist im Januar damit begonnen worden, die UKW-Wellen abzuschalten. Auch die Chefs der öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland verlangen das Aus für UKW, so auch Deutschlandradio-Intendant Steul. Sie halten es nicht für zukunftsfähig.