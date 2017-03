Kurz vorher war der gesuchte 19-jährige Marcel H. festgenommen worden. Er hatte sich laut Polizei in einem Imbiss in Herne selbst gestellt und den Beamten dann einen Hinweis auf einen Wohnungsbrand gegeben. Am Brandort in Herne fanden die Ermittler eine weitere Leiche. Zunächst war die Rede von zwei weiteren Opfern, das hat die Polizei inzwischen korrigiert.

Die Polizei hatte bundesweit nach Marcel H. gefahndet. Er soll am Montagabend in Herne einen neunjährigen Jungen umgebracht und sich anschließend mit der Tat im Darknet gebrüstet haben.