In Moskau haben rund 500 Fahrradfahrer für bessere Radwege demonstriert.

Dazu fuhren sie bei Temperaturen von bis zu minus 27 Grad kilometerlang durch die Stadt bis zum Kreml. Mit der Aktion wollten sie außerdem beweisen, dass man in der russischen Hauptstadt nicht nur im Sommer das Fahrrad nutzen kann.

Moskau hatte in den letzten Jahren zwar Einiges unternommen, um das Radfahren attraktiver zu machen und dadurch den Verkehr zu entlasten - etwa durch Mieträder. Allerdings zählen die Straßen Moskaus bis heute zu den gefährlichsten für Radfahrer - unter anderem, weil die Autofahrer dort als besonders rücksichtslos gelten. Zu den größten Hindernissen für einen Fahrrad-Boom in Moskau zählt aber der russische Winter. Dann steigen auch die meisten Fahrradfahrer vom Sattel in den Pkw.