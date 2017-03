Essensreste oder Gartenabfall - klar, die kommen in die Biotonne statt ins Klo oder den Restmüll.

Die Biotonne ist seit zwei Jahren sogar Gesetz. Der Umweltschutzverein Nabu kritisiert, dass Behörden dem Verbraucher aber nicht überall Biotonnen anbieten. Nach Nabu-Recherchen weigert sich jeder elfte Landkreis, so eine Tonne zum Trennen einzuführen. Als Grund heiße es dann zum Beispiel, dass das mit der örtlichen Verbrennungsanlage nicht überein gehe oder so eine Getrenntsammlung ein zu großer Aufwand sei in dünn besiedelten Gegenden. Oder aber, die Bürger seien schuld, weil sie den Abfall nicht richtig trennten.

Der Landkreistag wehrt sich gegen die Kritik. Er sagt, dass viele Haushalte ihren Bio-Abfall selbst kompostieren und dass das in Einzelfällen ökologisch sinnvoller sein kann als ein Müllfahrzeug loszuschicken.

Seit Anfang 2015 müssen Bioabfälle getrennt gesammelt werden.

Ausnahmen sind nur erlaubt, wenn das an einem bestimmten Ort technisch unmöglich oder wirtschaftlich unzumutbar sein sollte.