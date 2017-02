Nach Polizeiangaben kamen etwa 8000 Menschen zum Protest in Münsters Innenstadt. Am Prinzipalmarkt im Zentrum beteiligten sich auch Ladenbesitzer an der Aktion. Sie machten als Zeichen des Protests gegen die AfD die Lichter in ihren Schaufenstern aus und hängten Europfahnen auf. Auch die Stadtverwaltung schaltete am Historischen Rathaus die Beleuchtung aus.

Die Stadt hatte der AfD des Festsaal des Rathauses für ihr Parteitreffen überlassen - und argumentiert, alle Parteien grundsätzlich gleich zu behandeln. Andere Vermieter hatten aus Sorge um Proteste einen Rückzieher gemacht und der AfD keinen Raum überlassen.