Richterin hatte Einreisestopp zum Teil gekippt

Ein Gericht in New York hatte kurz nach Trumps Einreise-Dekret entschieden, dass die an Flughäfen in den USA gestrandeten Reisenden doch einreisen dürfen, wenn sie ein gültiges Visum oder eine Greencard haben. Trump hatte angeordnet, dass Bürger aus einigen mehrheitlich muslimischen Ländern erstmal nicht mehr in die USA einreisen dürfen. Das gilt trotz des Gerichtsentscheids aus New York auch weiterhin. Zu den betroffenen Ländern zählen Irak, Iran, Jemen, Libyen, Somalia, der Sudan und Syrien. Reisende mit solchen Staatsbürgerschaften wurden zum Teil daran gehindert, Flugzeuge in die USA zu betreten. Andere, die an Flughäfen in den USA ankamen, wurden dort festgehalten oder zurückgeschickt.

Der Iran hat mit einem Einreise-Stopp für US-Bürger reagiert. Auch im Irak wird das diskutiert.