Anfang des 20. Jahrhunderts haben deutsche Soldaten Völkermord in der früheren Kolonie Deutsch-Südwestafrika begangen.

Nachkommen der Opfer, der Herero und Nama, haben Deutschland deswegen jetzt verklagt. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, fordern zwei Nachkommen vor einem Gericht in New York Entschädigungen. Sie wehren sich dagegen, dass sich Deutschland weigert, Geld an einzelne Opfer der deutschen Kolonialherrschaft zu zahlen. Obwohl Deutschland selbst von Völkermord spricht, zahlt es bisher nur Entwicklungshilfe.