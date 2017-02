Ab dem 1. März kann man so einen Reisepass beantragen. Die Ausstellung wird einen Euro mehr kosten als bisher, also 60 statt 59 Euro. Alle alten Pässe können bis zum Ende ihrer Gültigkeit weiterverwendet werden.

Experten von Europol beobachten, dass in letzter Zeit immer mehr gefälschte Pässe in Umlauf sind. Das ist vor allem in den letzten anderthalb Jahren aufgefallen, weil viele Migranten in Europa gefälschte Papiere haben. Die meisten von ihnen kaufen die Papiere laut Europol von Schleppern, weil sie sonst gar keine Ausweise hätten.