Ein beliebter guter Vorsatz ist "weniger Alkohol". In Großbritannien hat das Ganze sogar einen Namen: die Kampagne dazu heißt "trockener Januar".

Wie der Telegraph schreibt, scheitern die meisten Menschen an ihrem Vorsatz, weil sie von ihrem Partner sabotiert werden. In einer Studie an 2.000 Paaren berichteten mehr als die Hälfte der Befragten, dass ihr Partner sie häufig überredet, doch ein Gläschen mitzutrinken. Ein Drittel sagte auch, dass sie sich mit ihrem Vorsatz schwer tun, wenn zu Hause immer Alkohol rumsteht. Experten raten deswegen, gute Vorsätze mit dem Partner abzustimmen.

Laut der Zeitung trinken 40 Prozent der Briten und 20 Prozent der Britinnen zu viel Alkohol; in Deutschland ist es jeder siebte. "Zu viel Alkohol" ist definiert als mehr als 2 Einheiten Alkohol pro Tag; eine Einheit entspricht dabei einem kleinen Bier oder einem Schnapsglas Wodka.