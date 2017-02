In der Niederlanden hat die rechtspopulistische PVV ihr Wahlprogramm vorgestellt und darin wieder ein Islam-Verbot gefordert.

Der Parteivorsitzende Geert Wilders äußerte sich in einem ersten TV-Interview zur Wahl. Er bezeichnete den Islam als gefährlicher als den Nationalsozialismus. Die PVV will deshalb erreichen, dass der Koran verboten und alle Moschee in den Niederlanden geschlossen werden. Den Koran verglich Wilders mit Hitlers "Mein Kampf".

In den Niederlanden wird am 15. März ein neues Parlament gewählt. Nach Umfragen könnte die PVV auf rund 20 Prozent der Stimmen kommen und wäre damit stärkste Kraft. Allerdings ist sie von einer regierungsfähigen Mehrheit weit entfernt, weil keine der anderen Parteien mit ihr zusammenarbeiten will.

Im Moment sitzen zwölf Abgeordnete der PVV im Parlament, das insgesamt 150 Sitze hat.