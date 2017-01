In Nigeria ist die "Miss Virginity" gewählt worden, also die "Miss Jungfräulichkeit".

Gewonnen hat eine 16-Jährige. Die wurde zur "Königin der Jungfrauen" erklärt. Insgesamt haben 35 Frauen und Mädchen bei der Miss-Wahl in der größten nigerianischen Stadt Lagos mitgemacht. Es ging darum, Fragen zu aktuellen Ereignissen zu beantworten, ein Preisgeld gab es nicht.

Dieses Jahr gab es allerdings eine Besonderheit: Die Teilnehmerinnen wurden nicht wie sonst von einem Gynäkologen untersucht. In den letzten Jahren hatte ein Arzt überprüft, ob sie tatsächlich noch Jungfrau sind. Dieses Jahr hatte sich allerdings nach Angaben der Veranstalter das nigerianische Bildungsministerium eingeschaltet und gefordert, mit den Jungfrau-Tests aufzuhören. Jetzt wurden stattdessen nur die Mütter der Teilnehmerinnen gefragt, ob ihre Töchter wirklich noch nie Sex hatten.

Mythos Jungfräulichkeit

Allerdings ist Jungfräulichkeit in Nigeria tatsächlich ein Thema. In einigen Regionen des Landes ist nach Angaben der Organisation Terres des Femmes auch weibliche Beschneidung noch verbreitet, auch die soll Jungfräulichkeit sicherstellen. Und das Thema war auch anders in den Schlagzeilen: Die nigerianische Sängerin Adokiye Ngozi Kyrian hatte 2014 ihre Jungfräulichkeit angeboten im Austausch dafür, dass die islamistischen Boko-Haram-Extremisten entführte Mädchen freilassen. 2016 hatte sie Medien gesagt, sie werde ihre Jungfräulichkeit verkaufen, wenn die wirtschaftliche Lage im Land sich nicht verbessere.