In Nordirland hat die pro-britische Partei die Parlamentswahl knapp gewonnen.

Die protestantische DUP ist damit knapp vor der katholischen Partei Sinn Fein - mit 28 zu 27 Sitzen. Die DUP-Vorsitzende rief die Parteien zu einem guten Umgang und dem Blick nach vorn auf - denn beide hatten sich im Wahlkampf gegenseitig hart angegriffen.

Die neuen Machtverhältnisse

Die DUP repräsentiert vor allem britische Protestanten und hatte auch schon in der letzten Regierung die Mehrheit. Allerdings hatten die DUP damals noch 37 Sitze, jetzt hat sie viele Stimmen verloren und nur noch 28. Dazu kommt, dass ihre Verbündeten von den Ulster Unionists, die politisch auf der gleichen Seite stehen, auch verloren haben. Insgesamt sieht es jetzt so aus, dass die Parteien der irischen katholischen Nationalisten zusammen die meisten Stimmen haben. Größte Kraft ist hier Sinn Fein, das ist der frühere politische Arm der IRA. Das heißt, es hat in Nordirland eine knappe, aber doch wichtige Machtverschiebung gegeben. Von einem ehemaligen Bürgerkriegslager zum anderen.

Katholiken und Protestanten müssen gemeinsam regieren

Ein Friedensabkommen von 1998 besagt, dass Katholiken und Protestanten gemeinsam eine Regierung bilden müssen, sonst übernimmt das britische Parlament kommissarisch die Macht. Mit dieser Regelung soll eine Situation verhindert werden, in der Nordirland unregierbar wird und der Bürgerkrieg wieder voll ausbricht. Für den Regierungsbildungsprozess haben beide Seiten drei Wochen Zeit. Zünglein an der Waage könnte jetzt die Alliance Party werden. Das ist die wichtigste überkonfessionelle Partei, die es in Nordirland gibt und die bei der Wahl 8 Sitze geholt hat.

Aufwändige Stimm-Zählung

Die Auszählung der Wählerstimmen erfolgte in einem aufwändigen 18-Stufen-Verfahren. Das Misstrauen der Bürger ist groß, seit dem Bürgerkrieg zwischen katholischen Iren und britischen Protestanten bis Ende der 90er Jahre. Der Frieden ist brüchig und es gibt immer wieder Stimmen, die davor warnen, dass der Konflikt wieder aufbrechen könnte, wenn sich eine Seite schlecht behandelt fühlt. Deswegen werden die Wählerstimmen so gründlich ausgezählt - damit wirklich alle Nordiren sicher sind, dass es keine Manipulationen gab.

Vielleicht spaltet Nordirland sich von Großbritannien ab