Davon erwartet die Regierung große Erfolge - die staatlichen Medien haben schon angekündigt, dass die Landwirte dieses Jahr 117 Prozent des Produktionssolls erwirtschaften werden. Und das, bevor die Anbausaison überhaupt angefangen hat.

Woraus der Wunder-Dünger besteht, ist nicht bekannt. Vermutet wird eine Kombination aus organischen Bestandteilen und chemische Düngemittel. Weil Viehzucht in Nordkorea keine allzu große Rolle spielt, dürften auch menschliche Exkremente zugesetzt sein.

Die Versorgung der Bevölkerung ist oft ein Problem für die Führung in Pjöngjang. Früher hat das kommunistische Land ausschließlich auf chemische Düngemittel gesetzt. Das hat die Böden ausgelaugt, statt sie besser zu machen. Der jetzige Schwenk hin zu weitgehend organischem Dünger liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass Nordkorea durch die Sanktionen kaum noch an chemische Düngemittel ran kommt. Außerdem ist das Land sehr bergig, was den Anbau von Lebensmitteln nochmal erschwert.