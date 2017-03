Die Zuschauer eines Play-Off-Spiels in Norwegen haben sich am Sonntagabend bis 2:30 Uhr in der Nacht gedulden müssen. Sie sahen das längste Spiel der Eishockey-Geschichte. Der 2:1-Siegtreffer für die Storhamar Dragons gegen die Sparta Warriors fiel in der achten Verlängerung. Reine Spielzeit bis dahin: 217 Minuten und 14 Sekunden.

Damit übertraf das norwegische Spiel einen Rekord, der mehr als 80 Jahre gegolten hatte. 1936 hatten zwei Teams in der nordamerikanischen Liga NHL 176 Minuten gebraucht bis das Siegtor fiel.