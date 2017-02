Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim wird am Samstag in Oberhausen für die geplante Verfassungsreform in seinem Land werben.

Präsident Recep Tayyip Erdoğan plant ein Präsidialsystem in der Türkei - und will darüber Mitte April per Volksabstimmung abstimmen lassen. An dem Referendum können sich auch die rund 1,4 Millionen wahlberechtigen Türken in Deutschland beteiligen. Das geplante Präsidialsystem würde Erdoğan deutlich mehr Macht geben und das Parlament schwächen.